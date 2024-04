Domani a Trieste 'Selecting Italy' per attrarre investimenti Fedriga, conviene investire in Italia. Con Giorgetti,Tajani,Urso

(ANSA) - TRIESTE, 07 APR - "Promuovere il confronto tra istituzioni, imprese e stakeholder per elaborare proposte che potenzino l'attrattivita' sui mercati esteri"; trasformare "specificita' ed eccellenze dei singoli territori in leva di crescita per il sistema Paese", insieme con innovazione e sostenibilita', "sviluppando strategie che siano espressione del lavoro sinergico tra i diversi livelli istituzionali". E' l'obiettivo, come indicato da Massimiliano Fedriga presidente del Fvg e della Conferenza delle Regioni, della seconda edizione di 'Selecting Italy', previsto per domani e il 9 aprile a Trieste. Per Fedriga, "oggi investire in Italia e' molto piu' conveniente rispetto ad altri Paesi europei, banalmente anche per la quantita' di investimento: costiamo di meno e questo non sara' per sempre", con riferimento anche al settore immobiliare in Francia e Gran Bretagna. All'evento, organizzato da Regione Fvg e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e presentato giorni fa a Roma, interverranno domani, tra gli altri, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, e il vice ministro del Mimit, Valentino Valentini; lo stesso Fedriga e il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Martedi' 9 aprile sono invece in calendario il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e i ministri delle Imprese, Adolfo Urso, e della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. Nel corso della due giorni si terranno anche confronti, tavoli di lavoro, momenti di formazione, in cui le Regioni incontreranno stakeholder, mondo accademico ed istituzioni. L' evento ruotera' attorno agli investimenti esteri come volano di sviluppo dei territori, con uno sguardo particolare a Giappone e Stati Uniti. (ANSA).

