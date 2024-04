Da oggi più sole e caldo, ma il Primo maggio torna il maltempo Domenica e lunedì 'bello' ovunque, peggioramento da martedì sera

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Break del maltempo in gran parte d'Italia nel fine settimana che si apre oggi: ma durerà poco, perchè da martedì sera piogge e temporali torneranno a colpire l'Italia, guastando anche, secondo le prime previsioni, il Primo maggio. Lo sottolinea Antonio Sanò, fondatore del sito 'iLMeteo.it', secondo il quale oggi e domani "saranno ancora delle giornate a tratti molto instabili per alcune regioni; infatti al Nord l'atmosfera non sarà ancora del tutto stabile e così le piogge interesseranno con maggior frequenza il Nordovest dove nevicherà ancora sulle Alpi, mediamente sopra i 1200 e poi 1500 metri. Il tempo - osserva - sarà meno piovoso al Nordest e al Centro e più soleggiato al Sud. Con domenica l'avanzata dell'alta pressione subtropicale regalerà un tempo più stabile per tutti, infatti il sole sarà prevalente e le temperature cominceranno a salire generosamente fino a raggiungere facilmente i 24-25°C su molte città". Questa situazione di stabilità atmosferica, nota Sanò, "si rafforzerà ulteriormente nella giornata di lunedì 29 quando tutta l'Italia si troverà sotto il sole e un clima anche estivo. Si potranno addirittura toccare i 28-30°C sulle zone interne del Centro-Sud". Ma questo nuovo assaggio dal sapore tardo primaverile o in alcuni casi estivo, spiega ancora il fondatore de 'iLMeteo.it', subirà un brusco stop dal pomeriggio di martedì 30. Una perturbazione sospinta da venti meridionali e pilotata da un ciclone tra Spagna e Isole Baleari farà peggiorare il tempo a partire dalle Isole Maggiori e il Nordovest. Il corpo nuvoloso instabile e perturbato attraverserà almeno mezza Italia con piogge e temporali a tratti intensi, proprio nella giornata di mercoledì 1°maggio. Nel dettaglio: - Venerdì 26. Al nord: instabile con piogge più frequenti a ovest. Al centro: instabilità pomeridiana. Al sud: nubi irregolari. - Sabato 27. Al nord: piogge al Nordovest, scarse altrove. Al centro: piovaschi sull'alta Toscana, nubi sparse altrove. Al sud: bel tempo e clima mite. - Domenica 28. Al nord: più soleggiato e mite. Al centro: sole e clima mite. Al sud: soleggiato e caldo. - Tendenza: caldo in aumento lunedì e martedì, poi perturbazione. (ANSA).

