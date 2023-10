Da Lombardia 2,6 milioni per incentivare la donazione del sangue Fontana: 'Diamo uniformità a tutto il sistema trasfusionale'

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Per incentivare le donazioni di sangue Regione Lombarda investe 2,6 milioni di euro. L'obiettivo è supportare il sistema trasfusionale regionale e diffondere "la cultura" della donazione. È quanto prevede una delibera approvata dalla giunta regionale che recepisce l'accordo tra Stato e Regioni sulle tariffe di rimborso per le attività di donazione di sangue e stanzia nuovi fondi per progetti di promozione delle associazioni. "Diamo uniformità e certezze di risorse a tutto il sistema trasfusionale regionale - dichiara il presidente Attilio Fontana - e ci impegniamo soprattutto per diffondere la cultura della donazione e incoraggiare tutti ad avvicinarsi a questo prezioso e generoso gesto salvavita". In tutto Regione Lombardia stanzia 2,6 milioni di euro e di questi 800.000 sono relativi alle tariffe di rimborso per le attività di donazione di sangue e 1,8 milioni di euro per progetti di promozione e consolidamento sulla donazione di sangue da realizzare in collaborazione con le associazioni lombarde. Inoltre, il provvedimento definisce uno schema unico di convezione da applicare in tutta la Regione e sarà il Sistema Regionale di Coordinamento (Src) di Areu a garantirne l'applicazione uniforme su tutto il territorio monitorando le convenzioni tra le strutture sanitarie e le associazioni e federazioni di donatori di sangue. "Questa delibera - sottolinea l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso - è una tappa significativa del proficuo lavoro di approfondimento e condivisione sul tema della donazione avviato con Avis Lombardia. Il tema è importantissimo e siamo orgogliosi di poterne dare il giusto risalto. Per questo ci faremo promotori di un ulteriore aggiornamento delle tariffe a livello nazionale". (ANSA).