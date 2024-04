Da domani i vescovi campani in visita ad limina dal Papa Previste anche riunioni con i dicasteri vaticani

(ANSA) - NAPOLI, 07 APR - I vescovi della Campania da domani saranno in visita ad limina da papa Francesco. La visita durerà quattro giorni e i prelati oltre ad incontrare papa Francesco avranno anche diverse riunioni con i vari Dicasteri vaticani. La delegazione dei vescovi campani - sono venticinque le diocesi più le due abazie territoriali di Montevergine e Cava de' Tirreni - sarà guidata dal vescovo di Acerra, monsignor Antonio Di Donna, che è il presidente della Conferenza episcopale regionale. L'ultima visita ad limina dei vescovi campani risale al 2013. Al papa i vescovi relazioneranno delle attività svolte nelle diocesi. In Campania papa Francesco ha recentemente unito 'in persona episcopi' diversi diocesi: si tratta di Ischia con Pozzuoli, dell'antica arcidiocesi di Capua con Caserta, e delle diocesi di Sessa Aurunca edi Piedimonte Matese con quella di Teano Calvi. (ANSA).

PO