Covid: bandiere a mezz'asta in Liguria, oltre 6.000 vittime Primo caso accertato il 25 febbraio 2020 in un hotel ad Alassio

(ANSA) - GENOVA, 18 MAR - Bandiere a mezz'asta nel palazzo della Regione Liguria a Genova in piazza De Ferrari per ricordare tutte le persone scomparse durante la pandemia covid in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime. Sono stati 6.017 i deceduti in Liguria positivi al virus secondo l'ultimo bollettino stilato a febbraio 2024 dal Ministero della Salute e dall'Azienda ligure sanitaria (Alisa). Il primo caso covid in Liguria venne accertato il 25 febbraio 2020 all'interno di un hotel ad Alassio, una turista lombarda di 72 anni. Oggi pomeriggio il maxischermo della Regione Liguria in piazza De Ferrari a Genova proietterà un messaggio di cordoglio. (ANSA).

