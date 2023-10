Cori contro gli ebrei a Milano, Console Israele 'farò denuncia' Carrai, Sala impedisca cortei dove si inneggia a pulizia etnica

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Il Console onorario di Israele di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana Marco Carrai ha annunciato che presenterà domani mattina alla Procura di Milano una denuncia per "apologia di delitti con finalità di terrorismo" per le frasi scandite dai partecipanti alla manifestazione pro Palestina di ieri pomeriggio. "Durante la manifestazione infatti alcuni cori in arabo inneggiavano a 'Apriteci i confini, così possiamo uccidere i sionisti, gli ebrei" ha osservato, facendo "appello al Sindaco di Milano affinché siano impedite tali manifestazioni che inneggiano alla pulizia etnica degli ebrei. Una cosa sono i fatti e le opinioni, altra inneggiare alla pulizia etnica che richiama senza tanti giri di parole al nazismo". (ANSA).