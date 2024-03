Conte, Lacerenza era la persona giusta ma lo hanno impallinato 'Noi mai con chi governa la Basilicata da 40 anni'

(ANSA) - NAPOLI, 16 MAR - "In Basilicata si è scatenato il tiro al piccione sulla persona che avevamo trovato, che aveva i requisiti giusti e che ora sembra aver rinunciato". Così il leader M5s Giuseppe Conte, a un incontro a Ercolano, commenta la rinuncia alla candidatura di Domenico Lacerenza. "Un professionista serio, capace, competente. Un civico, hanno iniziato a impallinarlo come con me quando divenni presidente del Consiglio - ha aggiunto Conte -. Giochi di corrente, giochi locali. Ma non saremo mai in Basilicata con le famiglie che governano da 40 anni, non le appoggeremo, lo dico a chi ci sta insultando in queste ore". (ANSA).

