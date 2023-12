Consiglio Lombardia, ok al bilancio di previsione 2024-2025-2026 Pareggio a 32 miliardi, 22 dei quali destinati alla sanità

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Il Consiglio regionale della Lombardia, dopo tre giorni di lavori, ha dato oggi il via libera a maggioranza al Bilancio di previsione 2024-2025-2026, con 44 voti a favore e 30 contrari. Approvata anche la Legge di Stabilità e il Collegato. Il pareggio del bilancio 2024 si attesta a circa 32 miliardi, 22 dei quali sono destinati alla sanità. Un documento, spiega il relatore e presidente della commissione Bilancio Davide Caparini (Lega), costruito intorno "a quattro asset" ossia "vincolo del pareggio di bilancio, nessun aumento della pressione fiscale su imprese e cittadini, contenimento dell'indebitamento e utilizzo in sinergia delle risorse Stato-Regione-Unione europea". All'edilizia sanitaria sono destinati 350 milioni. Di questi 200 milioni nel 2024 saranno investiti per la realizzazione del nuovo ospedale di Busto Arsizio-Gallarate che si aggiunge ai lavori di ammodernamento dei Civili di Brescia, ai nuovi ospedali di Cremona, di Desenzano, alla nuova piastra operatoria di Mantova, alla nuova area emergenza urgenza di Seriate. Per il trasporto pubblico e le infrastrutture per la mobilità previsti in totale 2 miliardi e 600 milioni. In particolare, nel 2024 alla viabilità andranno 177 milioni, 218 alla rete ferroviaria, 367 al rinnovo del materiale rotabile ferroviario, 195 alla mobilità ferroviaria. Per il prolungamento della M5 da Milano a Monza sono previsti 283 milioni dal 2025 al 2033. All'istruzione e al diritto allo studio andranno 687 milioni, mentre 495 milioni sono destinati alla tutela del territorio e all'ambiente. Attraverso un'operazione tra Finlombarda e Bei (Banca Europea degli Investimenti), 250 milioni saranno destinati a interventi per favorire la competitività delle imprese lombarde. Stanziati, infine, 25 milioni di euro per gli interventi di riqualificazione dell'Autodromo nazionale di Monza. (ANSA).

KCT