Cirio, pronto a ricandidarmi a presidente Regione Piemonte +RPT+ (ripetizione corretta alla 15/ma riga)

(ANSA) - GENOVA, 18 NOV - "Serenamente ho dato la mia disponibilità al centrodestra a ricandidarmi a presidente della Regione Piemonte perché amo la mia Regione, perché dopo covid, rincari energetici e guerre abbiamo tante cosa da portare a termine e tante risorse del Pnrr a disposizione, c'è un lavoro da completare". Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a Genova sul palco del convegno 'La buona amministrazione' organizzato da otto liste civiche interviene sulle elezioni regionali del 2024. "Sulle candidature alle regionali nel centrodestra c'è già un'ampia condivisione, - continua Cirio - sia sulla mia sia su quella del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, ma la politica ha le sue liturgie, bisogna rispettarle, dal momento che votano anche Sardegna e Basilicata il centrodestra vuole uscire giustamente con un'unica posizione sui quattro candidati". "Nella vita bisogna vivere l'impegno politico con la serenità della prospettiva, - sottolinea - per me la politica diventa un lavoro quando ricevi un incarico ma non (rpt, non) dev'essere per forza il tuo unico lavoro, se tu paghi il mutuo di casa tua con l'indennità che ti dà la politica non sarai mai libero di decidere che cosa fare. Tu devi avere un mestiere, che puoi sospendere durante l'impegno istituzionale". (ANSA).