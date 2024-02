Cinghiale attraversa la strada e provoca incidente, muore donna La vittima aveva 48 anni e si trovava su un'auto

(ANSA) - GINOSA, 04 FEB - Una donna di 48 anni è morta dopo che l'auto sulla quale viaggiava è finita contro un furgone, fermo a centrostrada, che pochi istanti prima aveva investito un grosso cinghiale. L'incidente è avvenuto sulla strada statale 580 tra Ginosa e Marina di Ginosa. Ne dà notizia Cia Agricoltori Italiani Puglia in una nota nella quale afferma che "quello che purtroppo temevamo e abbiamo sempre denunciato è accaduto ieri sera: adesso ognuno deve prendersi le proprie responsabilità, combattiamo questa emergenza con strumenti adeguati perché sono in ballo vite umane". Sempre ieri sera - aggiunge la Cia - a qualche chilometro di distanza, sulla strada provinciale 13 tra Castellaneta e Castellaneta Marina, l'attraversamento di un altro cinghiale "ha mandato fuori strada un veicolo, fortunatamente senza gravi conseguenze per autista e passeggeri". "Nei mesi scorsi abbiamo commentato altri sinistri simili e solo la fortuna ha voluto che gli stessi non assumessero i contorni della tragedia", spiega Vito Rubino, direttore dell'area Due Mari Taranto-Brindisi, "vasto territorio da anni martoriato dall'emergenza cinghiali". (ANSA).

