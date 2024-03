Chiorazzo, senso di responsabilità per battere la destra Conferenza stampa con il candidato del centrosinistra Marrese

(V. '++ Basilicata: passo indietro...' delle ore 19.50) (ANSA) - POTENZA, 20 MAR - "Con senso di grande responsabilità, tutti insieme abbiamo deciso che non bisognava essere egoisti, ma che era necessario dare a tutti i lucani la possibilità di voltare pagina e di dare alla Basilicata un governo diverso da quello del centrodestra, che è stato il peggiore della storia". Lo ha detto Angelo Chiorazzo, spiegando, a Potenza, in una conferenza stampa i motivi del suo sostegno al candidato del centrosinistra, Piero Marrese, per le Regionali lucane del 21 e 22 aprile. All'incontro con i giornalisti sta partecipando anche lo stesso Marrese. (ANSA).

