Celebrato i 79 anni dell'eccidio delle malghe di Porzus Partigiani della Brigata Osoppo trucidati dai comunisti

(ANSA) - TRIESTE, 18 FEB - E' stato celebrato questa mattina il 79/o anniversario dell' eccidio in cui 17 partigiani 'verdi' della brigata Osoppo-Friuli furono trucidati, tra il 7 e il 18 febbraio del 1945, a opera dei gappisti rossi guidati da Mario Toffanin (Giacca), alle malghe di Porzus. Tra le vittime c'era il comandante della brigata, il capitano Francesco De Gregori, "Bolla", zio del cantautore. Le celebrazioni sono cominciate al cimitero di Faedis (Udine), poi in piazza Primo Maggio per poi trasferirsi a Canebola con una Messa in suffragio dei caduti della Brigata Osoppo. Infine si è svolto un pellegrinaggio alle malghe di Porzus. Erano presenti, tra gli altri, le istituzioni locali, Paola Del Din, medaglia d'oro al valor militare e il ministro Luca Ciriani. (ANSA).

