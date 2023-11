Carceri: Ciambriello nuovo portavoce Conferenza dei garanti 'E' la Costituzione il baluardo del nostro agire'

(ANSA) - NAPOLI, 15 NOV - Samuele Ciambriello è il nuovo portavoce della Conferenza dei garanti territoriali delle persone private della libertà. Quarantasei i voti a suo favore: dei 79 garanti di regioni e province autonome, di province e aree metropolitane e di comuni aventi diritto, in 60 hanno espresso la propria preferenza in presenza, per delega o da remoto. Docente universitario, scrittore, giornalista e garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Campania, Ciambriello succede a Stefano Anastasìa, garante del Lazio, portavoce della Conferenza dal 2018 ad oggi. "Sono grato al collega Stefano Anastasìa per essere stato in questi anni un punto di riferimento per l'intera Conferenza dei Garanti territoriali. È la Costituzione il baluardo del nostro agire da Autorità indipendente. La politica aiuta, coopera ma non detta regole alle istituzioni di garanzia - ha sottolineato Ciambriello -. Con un atteggiamento di dialogo e di relazioni efficaci lavoreremo con Dap, Consiglio nazionale dei Garanti e la comunità del terzo settore e dei cappellani delle carceri, insieme alla comunità dei detenenti". Operatore del privato sociale, fondatore della Cooperativa "L'Agorà" per detenuti, presidente dell'associazione "La Mansarda" che si occupa dal 1989 dei minori a rischio e delle comunità d'accoglienza per minori, Ciambriello è stato eletto per la prima volta Garante dal Consiglio regionale della Campania nel 2017 ed è stato confermato nel febbraio del 2023. (ANSA).