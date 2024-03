Calenda, Azione candida Alessio d'Amato alle Europee 'E' capace, lo ha dimostrato, non trovo nessuno migliore di lui'

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "Noi candideremo Alessio d'Amato alle europee, è una persona capace, lo ha dimostrato, l'Europa deve tornare sulla questione sanitaria, chiederemo di riaprire il Mes sanitario a cui abbiamo detto 'no' per colpa dei Cinque stelle e dei sovranisti. In Europa vedranno un italiano che sa come si fa e ci renderà tutti orgogliosi. Io in sanità non trovo nessuno di migliore per farlo". Così il leader di Azione Carlo Calenda ha lanciato la candidatura di Alessio d'Amato, ex assessore alla sanità del Lazio, alle Europee. D'Amato ha ringraziato i presenti, "nelle prossime settimane - ha detto - ci aspetterà un lavoro importante sulla sanità e lo stato sociale". (ANSA).

