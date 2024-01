Bonaccini, favorevole al fine vita, ma rispetto chi non lo è 'E non credo che verranno prese sanzioni in Veneto'

(ANSA) - BOLOGNA, 21 GEN - "Io da sempre sono per una regolamentazione del fine vita, però stiamo parlando di temi etici, per i quali ci vuole molto rispetto per le sensibilità. Io sono d'accordo, io la voterei, sono assolutamente favorevole, ma ho rispetto per chi non è d'accordo. E non credo che verranno prese sanzioni, nel Veneto, del resto, la grande spaccatura è stata nel centrodestra e non nel centrosinistra". Così il presidente dell'Emilia-Romagna e del Pd Stefano Bonaccini, parlando a Omnibus, su La7, della questione della consigliera regionale Anna Maria Bigon che si è astenuta sulla questione. "Stiamo parlando - ha detto Bonaccini - di una questione drammatica per tante persone che si aspettano che il parlamento arrivi a legiferare. E c'è anche una sentenza che deve essere applicata". (ANSA).

NES