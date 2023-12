Bertolaso: 'Su stop ai gettonisti anche Schillaci è d'accordo' "Mi ha scritto 'grande Guido'. Siamo pronti a riassumere tutti"

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Riguardo alla delibera sullo stop ai sanitari gettonisti in Lombardia "raramente mi accadeva di ricevere tanti messaggi come stamattina da parte medici di ogni ordine e grado e Regioni che si complimentavano per questa iniziativa. Anche il ministro Schillaci mandandomi la copia di un'agenzia mi ha scritto: 'Grande Guido'. Quindi anche il ministro è d'accordo". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, durante una conferenza stampa a Palazzo Lombardia. Bertolaso ha sottolineato che la Regione sta tenendo sotto controllo tutte le scadenze "e faremo in modo di sostituire quelli che smetteranno di fare i gettonisti" con l'obiettivo anche di "recuperare quei colleghi che nel tempo hanno lasciato le strutture pubbliche per andare a fare questo esercizio temporaneo". Anche perché, secondo Bertolaso, "non è nel dna del medico andare a fare il commerciante per servizi occasionali. Siamo pronti a riassumere tutti", anche "nelle strutture da cui" eventuali sanitari erano andati via in precedenza "e Schillaci è d'accordo". Ad oggi sono 1.400 i posti, fra dirigenza e comparto sanitario, coperti con gettonisti in Lombardia per un costo di circa 100 milioni di euro, di cui 20 di spese di servizi alle cooperative. "C'è chi dice che vanno in Emilia Romagna o nelle Regioni vicine, e per quanto? È questione di mesi, perché ho già parlato con i colleghi assessori di altre Regioni e si stanno tutti organizzando in questo senso. O vanno tutti in Arabia Saudita e in Norvegia - ha concluso - o se vogliono restare devono cominciare a rivedere le loro priorità". (ANSA).