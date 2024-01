Bardi, la nostra coalizione si candida a governare ancora Il govervatore: "Qualche altro anno per cambiare la Basilicata"

(ANSA) - POTENZA, 20 GEN - "Per cambiare rotta e attuare politiche di sviluppo di segno diverso e soprattutto per vederne gli effetti occorre purtroppo più di qualche anno. Per questo ci candidiamo, come coalizione, per governare la prossima legislatura". E' uno dei passaggi della risposta inviata dal presidente della Giunta regionale della Basilicata, Vito Bardi (Forza Italia), a uno studente che gli ha scritto una lettera aperta sulla situazione delle "famiglie con redditi non elevati". La ricandidatura di Bardi - eletto nel 2019 - è al centro del dibattito politico del centrodestra che, proprio dal 2019 è per la prima volta alla guida della Basilicata. (ANSA).

LSC