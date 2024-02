Avvistati lupi a Siena, il sindaco scrive a Regione e Ispra Continue presenze degli esemplari segnalate al Comune

(ANSA) - SIENA, 05 FEB - Dopo le continue segnalazioni su avvistamenti di lupi alle porte della città, il sindaco di Siena Nicoletta Fabio e l'assessore all'ambiente Barbara Magi hanno inviato una e-mail a Regione Toscana, Provincia di Siena e Ispra (l'Istituto superiore per la Protezione e ricerca ambientale) "per avvisare gli enti preposti della presenza sempre più frequente della fauna selvatica nelle periferie senesi". Lo spiega una nota. "A fronte della comprensibile preoccupazione dei cittadini a garanzia della propria sicurezza - si legge nella mail - si chiede, nell'ambito delle rispettive competenze sul tema di gestione della fauna selvatica, di voler fornire a questa amministrazione indicazioni e il necessario supporto per affrontare al meglio la problematica e dare risposte concrete ai cittadini per la salvaguardia della pubblica incolumità". (ANSA).

