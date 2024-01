Attiva al Buzzi di Milano la nuova terapia intensiva pediatrica Ristrutturato uno spazio di 200 metri quadrati con 8 posti letti

(ANSA) - MILANO, 03 GEN - All'ospedale Buzzi di Milano è attiva da oggi la nuova terapia intensiva pediatrica diretta dalla dottoressa Elena Zoia. Si tratta di una delle cinque Tip lombarde (le altre quattro si trovano nell'Asst Spedali Civili di Brescia, Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Asst Sette Laghi di Varese e al Policlinico di Milano), una struttura di 200 metri quadrati interamente ristrutturata. La nuova terapia intensiva pediatrica è dotata di ampi spazi e strumentazione all'avanguardia, con un totale di 8 posti letto più un letto tecnico. Di questi, 3 postazioni sono ad alto isolamento e una stanza è dedicata alle cure palliative. "Il direttore generale dell'Asst Fatebenefratelli-Sacco, Maria Grazia Colombo, e lo staff del Buzzi - ha evidenziato l'assessore della Regione Lombardia al Welfare Guido Bertolaso - sono riusciti a far ripartire e a portare a termine, in breve tempo, un cantiere vittima della burocrazia che purtroppo aveva subito importanti rallentamenti. È fondamentale nel processo di rilancio di qualità della sanità lombarda poter usufruire pienamente di questi spazi dedicati alla terapia intensiva pediatrica", tra l'altro "particolarmente preziosi proprio in un momento di grande diffusione delle problematiche legate alle sindromi respiratorie, anche nei bambini". (ANSA).

