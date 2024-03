Associazione Amici Normale, 'sconcerto per decisione su bando' Che vuole riconsiderare l'accordo di cooperazione con Israele

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "L'Associazione degli Amici della Scuola Normale Superiore di Pisa ha discusso al suo interno la mozione approvata a maggioranza dal Senato accademico della Scuola il 26 marzo 2024, in particolare il punto in cui si chiede al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di riconsiderare il Bando Scientifico 2024 emesso il 21 novembre 2023 in attuazione dell'Accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica Italia-Israele". E' quanto si legge in una nota dell'Associazione. "I numerosi membri dell'Associazione intervenuti hanno tutti espresso il loro sconcerto e molti la loro contrarietà alla richiesta di riconsiderazione del Bando - prosegue la nota - ritenendo che istituzioni universitarie come la Normale debbano piuttosto, nel rispetto delle opinioni dei singoli, preoccuparsi di valorizzare sempre la scienza, la cultura e l'arte come elementi di dialogo e di raccordo universale. L'Associazione ha chiesto al Direttore della Scuola di rendere note al Senato accademico queste considerazioni". (ANSA).

MAF