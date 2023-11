Allerta gialla della Protezione Civile in sette regioni Previste piogge e venti forti da Nord a Sud

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Allerta gialla per sette regioni prevista per domani: un'ampia zona di bassa pressione presente sul nord-est dell'Europa favorirà l'instaurarsi sul nostro Paese di intense correnti settentrionali di aria molto fredda. Dalle prime ore di questa notte venti settentrionali molto intensi investiranno prima la Sardegna per poi estendersi rapidamente al resto del territorio con fenomeni temporaleschi, un brusco abbassamento delle temperature e deboli nevicate sui settori montuosi centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal mattino di domani, sabato 25 novembre, venti da forte a burrasca, localmente di burrasca forte, dai quadranti settentrionali su Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Sono previste, inoltre, piogge e temporali sparsi sulla Calabria, specie settori tirrenici centro-settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, sabato 25 novembre, allerta gialla su Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e i settori settentrionali della Sicilia. (ANSA).