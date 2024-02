Alimenta l'amore di Coop Lombardia compie 10 anni e rilancia Donati oltre 4,5 milioni di pasti per animali in difficoltà

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Compie dieci anni il progetto promosso da Coop Lombardia 'Alimenta l'amore' dedicato agli animali in difficoltà e meno fortunati. Anche nel 2024 si terrà una nuova edizione con la raccolta solidale di cibo e il set fotografico a fine giugno al Castello Sforzesco di Milano, ideato e curato dalla fotografa e giornalista Silvia Amodio, per ritrarre le persone con i loro animali. Grazie al progetto solo nel circuito di Coop Lombardia dal 2014 ad oggi sono stati donati oltre 4,5 milioni di pasti ad animali in difficoltà e abbandonati. La solidarietà sotto forma di donazione di pet food tornerà invece a luglio in tutte le cooperative di consumatori in Italia con l'obiettivo di confermare il successo della precedente edizione 2022, quando sono state raccolte a livello nazionale 75 tonnellate di alimenti, destinate a 388 gattili e canili. "All'interno di questa campagna uno degli appuntamenti più attesi è quello del set fotografico, all'interno della cornice del Castello sforzesco di Milano - ha spiegato la fotografa e giornalista Silvia Amodio - . Ogni anno apriamo le porte ai cittadini che vogliono farsi ritrarre con il proprio animale. In questi anni ho ritratto oltre 1400 famiglie, abbiamo avuto anche tante persone fuori regione, per uno spaccato che racconta il rapporto con gli animali. Se l'animale più presente nella case è il cane non sono mancati sul set gatti ma anche furetti, galline, capre, conigli serpenti e pappagalli. E questo ci racconta che la sensibilità nei confronti degli animali è sempre più grande". E anche le famiglie sono varie, "sul set si presentano coppie miste, famiglie arcobaleno - ha concluso -. Gli scatti raccontano la metropoli, dove spesso i single preferiscono la compagnia di un animale a quella di un umano e le persone anziane sole hanno come riferimento affettivo solo un cane o un gatto". (ANSA).

Y59-MF