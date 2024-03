Al via a Milano 'Esxence', la fiera della profumeria artistica Con più di 360 brand provenienti da 30 Paesi diversi

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - Primo giorno di apertura a Milano per 'Esxence - The Art Perfumery Event', appuntamento di riferimento della profumeria artistica a livello mondiale, che si protrarrà fino al 9 marzo negli spazi di Allianz MiCo, Milano Convention Centre, all'interno del CityLife District, con più di 360 i brand partecipanti, provenienti da 30 Paesi diversi. La manifestazione, giunta alla 14esima edizione, riunisce una selezione dei migliori brand nazionali e internazionali della profumeria d'autore. Gli assessori della Regione Lombardia Barbara Mazzali (Turismo e Moda) e Francesca Caruso (Cultura) hanno visitato oggi i padiglioni: "Esxence è un luogo di eccellenza, di scambi di idee e incontri - ha evidenziato Mazzali - ma è anche uno spazio per il business. A livello mondiale l'incidenza della profumeria artistica sul mercato globale del beauty è vicina al 2%. Questa percentuale arriva a toccare il 10% se si fa riferimento alla sola profumeria alcolica". La cosmetica, come ha spiegato l'assessore, trova grande spazio in Lombardia: "Otre la metà delle imprese cosmetiche italiane ha sede, infatti, nella nostra Regione, tra Milano, Bergamo, Crema e Monza Brianza". "Con Esxence - ha aggiunto Caruso - l'arte della profumeria diventa protagonista a Milano. Un evento di caratura internazionale che offre ai visitatori il meglio della produzione d'autore confermando il capoluogo lombardo come capitale di riferimento del settore". (ANSA).

