Al San Gerardo di Monza intervento su donna con un polmone solo Operazione rara e delicata, ricorso all'Ecmo veno-venoso

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - È stato eseguito per la prima volta all'Irccs San Gerardo di Monza un intervento estremamente raro e delicato su una paziente di 64 anni con un solo polmone, a seguito di un precedente intervento oncologico che aveva comportato l'intera asportazione del polmone sinistro. La paziente, nel corso dei controlli di routine eseguiti dopo la prima operazione, aveva sviluppato un nuovo tumore sull'unico polmone rimastole. Un'operazione delicata dal momento che, durante gli interventi di chirurgia polmonare, il polmone sul quale viene eseguita la resezione viene funzionalmente escluso dalla ventilazione per permettere al chirurgo di operare: in questo caso si presentava la difficoltà di lavorare su un unico polmone e, in quanto tale, non escludibile. Difficoltà superata grazie al ricorso all'Ecmo veno-venoso (Extra Corporeal Membrane Oxygenator), la circolazione extracorporea grazie alla quale il sangue del paziente viene ossigenato da una macchina, mentre il cuore continua a pompare sangue normalmente. Questo consente di garantire l'ossigenazione del sangue e la rimozione di anidride carbonica, nonostante i polmoni del paziente, per quel periodo di tempo, non esplichino la loro funzione di ossigenazione. L'intervento è stato eseguito dal direttore della Chirurgia toracica Francesco Petrella e dal suo aiuto Lidia Libretti, con l'assistenza anestesiologica del Direttore della Cardiorianimazione Gianluigi Redaelli in collaborazione con i cardiorianimatori Paolo Calzavacca e Elena Maggioni e l'anestesista toracica Francesca Gallizzi. "Rivolgo i miei complimenti all'equipe che ha eseguito questo intervento molto complesso - ha commentato l'assessore della Regione Lombardia al Welfare Guido Bertolaso -. È l'ennesima conferma che la sanità lombarda può contare su eccellenze di caratura mondiale in tantissime specialità". (ANSA).

