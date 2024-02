A Pavia il primo "Parco della salute" della Lombardia Il progetto di Assoverde, Confagricoltura, Képos e Comune

(ANSA) - PAVIA, 22 FEB - Arriva a Pavia il primo "Parco della salute" della Lombardia. Il progetto è stato annunciato a "Myplant&Garden", la rassegna dell'orto-floro-vivaismo e del paesaggio in corso a Fiera Milano. Il "Parco della salute" è un'infrastruttura naturale che segue i criteri scientifici forniti da oltre cinquanta esperti: medici, psicologi e professionisti del verde che hanno contribuito alla seconda edizione del "Libro Bianco del Verde", promosso da Assoverde, Confagricoltura e Képos, in collaborazione con il Crea. "L'obiettivo - sottolinea una nota - è proporre alle pubbliche amministrazioni uno standard per progettare, realizzare e curare nel tempo parchi e giardini capaci di generare salute nei cittadini, proteggendoli dall'esposizione allo smog, al rumore e ai fenomeni meteorologici estremi, come le ondate di calore. I parchi della salute incentivano l'attività fisica, favorendo coesione sociale e consolidato benessere psicologico". Il Comune di Pavia ha inserito l'iniziativa nel progetto di riqualificazione del "water front", per un'idea di città che riporti al centro la natura. In un'area di 8mila metri quadrati, facilmente raggiungibile, il parco sarà provvisto di prati fioriti e aree boschive dedicati allo sport e al relax. Al suo interno sarà vietato fumare e introdurre alcolici. I lavori inizieranno entro l'estate. "Offriremo un luogo con criteri certificati per i nostri concittadini, contribuendo a migliorare il benessere degli abitanti e valorizzando il lavoro degli agricoltori, in particolare dei vivaisti", ha affermato Marta Sempio, presidente di Confagricoltura Pavia. "È un onore essere il primo Comune in Lombardia a sottoscrivere questo protocollo d'intesa in Lombardia e fra i primi a livello nazionale", ha aggiunto il sindaco di Pavia, Mario Fabrizio Fracassi. (ANSA).

N10-SI