MADRID - Il prossimo appuntamento con le urne europee del 9 giugno "è l'ora della verità" per l'Europa. È quanto ha segnalato l'alto rappresentante per la politica estera della Ue, Josep Borrell, partecipando oggi all'Ateneo di Madrid alla celebrazione della Giornata d'Europa, assieme al ministro spagnolo degli Affari esteri, José Manuel Albares. Entrambi, citati dall'agenzia Efe, hanno sottolineato l'importanza delle elezioni e hanno invitato i cittadini a riflettere sulla decisione e sulle conseguenze del proprio voto che, secondo Albares, non può essere fatto guardando alla politica interna "per la soddisfazione di votare contro qualcuno". Rispetto alla crescita dei partiti dell'estrema destra segnalata dai sondaggi in molti paesi della Ue, il capo della diplomazia spagnola ha ricordato che "sono contrari ai valori dell'Unione Europea". Da parte sua Borrell, ha messo in guardia dal rischio di "meno Europa" in caso di trionfo delle forze di estrema destra.