Soave allenatore dell'anno. Sorridono anche Corrent e Friggi

La notte delle stelle. Ognuna in grado di brillare di luce propria.

Dal cammino scintillante del Caldiero, autore di un autentico miracolo sportivo con la storica conquista della Serie C, alle gioie di chi sale dalla Terza Categoria, base del movimento calcistico veronese: Saval Maddalena e Real Minerbe, ciascuna con in mano il bentornato in Seconda categoria. Tutti riuniti sul palco allestito nel cuore di Parco Ottocento.

S'intrecciano storie degne di un libro. Da prima pagina quella di Cristian Soave, netturbino di primissima mattina, allenatore vincente a capo del suo Caldiero. Percorso che ha avuto la giusta cassa di risonanza, anche sul piano nazionale. Soave ha coronato il sogno di meritare sul campo il professionismo.

«È la vittoria di un gruppo splendido, inferiore tecnicamente ad almeno sei-sette squadre» l'inciso concesso da Soave, «ma con una forza mentale devastante. Fame e determinazione hanno spostato equilibri che in molti pensavano già scritti: questa è la nostra storia. Ci serva da lezione per il futuro».

Parole dense di gioia legittima, che fanno il paio con il sorriso radioso di Cristian Zaffani, presidentissimo di un Vigasio tornato prepotentemente in Serie D dalla porta principale.

«Il nostro è stato un successo nato dalla programmazione» spiega il patron. «Siamo stati sfortunati durante il periodo Covid (il Vigasio retrocesse d'ufficio, tra mille polemiche). Ci siamo ripresi sul campo quanto ci era stato tolto. E non mi voglio fermare qui. Perchè se il Caldiero è arrivato in C, voglio arrivarci anche io».

Un caterpillar il Vigasio di Pippo Damini in Eccellenza.

Corsa inarrestabile come quella dell'Oppeano di Andrea Corrent, risalito in Eccellenza dalla Promozione con quattro giornate d'anticipo. Successi limpidi, verdetti mai davvero in discussione. Traiettoria netta, come quella dell'Olimpica Dossobuono di Giordano Rossi, di rientro in Promozione dopo un lungo testa a testa col Quaderni. Primatista a braccetto con chi la Prima l'ha vinta in volata: l'Isola Rizza di Claudio Berlini, bravissimo a cogliere l'attimo fuggente come il Valpolicella di Stefano Paese, salito in Promozione vincendo la Coppa Veneto di Prima.

Successi attesi e successi strappati al fotofinish s'intrecciano anche in Seconda: in carrozza quello dell'Olimpia Verona di Emiliano Testi e del Villa Bartolomea di Emanuele Friggi, acuti di primavera, invece, quelli del Colognola ai Colli di Manuel Pauciullo e dell'Arbizzano di Marzio Menegotti. Una notte speciale a chiusura di una stagione da ricordare.