Ferrari, Veladiano e Covacich protagonisti della terza giornata, tra amore declinato al maschile e storia dell'editoria

Un tris d’assi alla Bookweek di Torri. Sabato intenso d’incontri, quello di ieri, 17 giugno, iniziati con lo scrittore Gian Arturo Ferrari, presidente del Collegio Ghislieri ed ex direttore generale di Mondadori che ha presentato il libro finalista del Premio Letteratura d’impresa 2023: “Storia confidenziale dell’editoria italiana”, saggio nel quale l’autore ci accompagna con tono epico e nel contempo comico, nelle avventure umane e culturali degli uomini e delle donne che si sono occupati di scegliere come, quando e quali libri pubblicare in un paese in cui tutti scrivono e pochi leggono.

Alla sera, sempre sul Molo De Paoli, Luca Mantovani, caporedattore de L’Arena, ha presentato Mariapia Veladiano e il suo ultimo romanzo “Quel che ci tiene vivi” edito da Guanda. Un dialogo costante con l’autrice che per la prima volta si è cimentata in un suo racconto dove la voce narrante è quella di un uomo. Una storia d’amore che mette fianco a fianco due persone agli antipodi che accettano le loro “diversità” e nella differenza aumentano la loro unione.

Dopo Veladiano è stata la volta di Mauro Covacich, autore triestino, che con voce afona ha illustrato il suo nuovo libro “L’avventura terrestre” edito da La Nave di Teseo.

La Bookweek si chiude oggi alle 21 con l’incontro con Riccardo Illy, già sindaco di Trieste, deputato alla Camera e presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia-Giulia. Ma a Torri sarà presente nella sua veste d’imprenditore di lungo corso, presidente di Polo del Gusto e direttore accademico di Italia Innovation. Il re del caffè presenterà il suo ultimo libro: “L’arte dei prodotti eccellenti” edito da “La Nave di Teseo”.

A condurre l’evento il giornalista Paolo Possamai, direttore Comunicazione e relazioni istituzionali del gruppo Save.