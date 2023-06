Di Fiore e Carone protagonisti della seconda serata, dai virus alle donne della politica

Al Bookweek di Torri venerdì sera è stata la volta di Pier Paolo Di Fiore, docente di patologia generale all’università di Milano, e di Martina Carone, direttrice della comunicazione di Quorum/You-tren. Entrambi, complice Giove Pluvio, hanno abbandonato il Molo De Paoli in riva al lago, per colloquiare con il pubblico nella chiesetta della Santissima Trinità.

Il primo ha presentato “La vita inevitabile. Diario di viaggio di un Replicante alla ricerca della vita” trattando temi dedicati alla scienza e alla divulgazione della stessa finendo per toccare il mondo dei virus.

Subito dopo è toccato a Martina Carone, docente di analisi dei media all’università di Padova, illustrare il suo “La candidata vincente” edito dalla Utet.

Racconta la vicenda di nove donne che sono riuscite a conquistare cariche governative di prestigio: da Margaret Tatchter a Sanna Marin, ex primo ministro finlandese, fino a Giorgia Meloni. Ai due incontri hanno partecipato gli studenti del progetto Academy , ragazzi provenienti da diverse università italiane che attraverso le presentazioni dei libri e laboratori dedicati possono approfondire la loro conoscenza della cultura letteraria.

La terza giornata di Book Week

La giornata odierna si apre alle ore 18 con lo scrittore Gian Arturo Ferrari, presidente del Collegio Ghislieri ed ex direttore generale di Mondadori. Presenterà il libro finalista del Premio Letteratura d’impresa 2023 “Storia confidenziale dell’editoria italiana”, saggio nel quale l’autore ci accompagna con tono epico e nel contempo comico, nelle avventure umane e culturali degli uomini e delle donne che si sono occupati di scegliere come, quando e quali libri pubblicare in un paese in cui tutti scrivono e pochi leggono. A condurre l’evento Davide Rossi, editorialista de L’Arena di Verona.

A seguire, alle ore 21 la presentazione del libro “Quel che ci tiene vivi” (Guanda) di Mariapia Veladiano. L’autrice di origine vicentina, collaboratrice de “La Repubblica” e “Avvenire”, vincitrice del Premio Calvino e finalista al Premio Strega, interverrà per presentare il suo romanzo che racconta di un uomo e una donna che, nonostante le loro differenze apparenti, hanno un amore profondo che nasce dalla condivisione di traumi e dalla volontà di migliorare il mondo. A condurre l’evento sarà Luca Mantovani de L’Arena di Verona.

Alle ore 22,15 Mauro Covacich, autore triestino, presenterà il suo nuovo libro “L’avventura terrestre” edito da La Nave di Teseo.