Il punto stampa del governatore del Veneto Luca Zaia in diretta dalla Protezione Civile oggi 23 marzo.

«Nottetempo è arrivato il Dpcm sulle aziende, ma noi continuiamo a seguire la volontà di confermare le restrizioni dell’ordinanza regionale», ha precisato Luca Zaia. «Vengono mantenute le limitazioni all’attività fisica a 200 metri dalle abitazioni e la chiusura dei supermercati la domenica».

Quanto ai farmaci, «dichiaro che per l’Avigan noi siamo pronti, ovviamente siamo rispettosi delle leggi e per la sperimentazione serve l’autorizzazione dell’Aifa» - ha detto Zaia - «Se c’è un minimo barlume di luce in fondo al tunnel dobbiamo vedere se c’è, e che luce è. Invito la comunità scientifica di avere un approccio più liberale per la sperimentazione. All’università di Padova è in corso la sperimentazione di sei farmaci, e siamo pronti e disponibili».

Sul progetto «Tamponi a tappeto» su operatori sanitari e popolazione, coordinato da Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova, «prima toccherà a ospedali e case di riposo, poi alle persone più a rischio», ha spiegato Zaia. Il costo si vedrà alla fine dell’operazione.

«Questa è la pandemia del secolo. È necessario scovare chiunque possa trasmettere il virus e questo si fa solo attraverso i tamponi. Altrimenti ci troveremo di fronte a migliaia di trasmettitori del virus, inconsapevoli», ha affermato il professor Rosario Rizzuto, rettore dell’Università di Padova. «Abbiamo chiesto ai colleghi e ai laboratori di ricerca di mettere a disposizione le loro macchine. Ci è stato risposto positivamente e molti si sono già resi disponibili», ha aggiunto il rettore.

Attualmente in Veneto vengono fatti 2 mila tamponi al giorno, con l’obiettivo di raggiungere quota 4 mila entro la fine della settimana. Cifra ulteriormente da raddoppiare con l’arrivo dei nuovi macchinari. La quantità di tamponi complessivamente a disposizione ammonta a 200 mila.