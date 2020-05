Luca Zaia in diretta. «Calano i ricoverati e le terapie scendono sotto ai 110: siamo a 99. Il nostro modello confermava proprio questo numero e questo ci fa ben sperare»

Impegno di tutti. «Chiedo l'impegno di tutti perché nei prossimi dieci giorni ci giochiamo il futuro. Se con le riaperture saliranno i ricoveri dovremmo chiudere di nuovo tutto. Non mi stanco di ricordare che la mascherina è fondamentale, la dimostrazione è che solo l'1,3 per cento dei medici al "fronte" si è infettato, significa che è un dispositivo che funziona»

Traffico «Oggi circa 32 per cento traffico in più rispetto della scorsa settimana in autostrada Brescia-Padova, sui vaporetti invece il 15 per cento in più»

Nuova ordinanza. «Oggi uscirà un'altra ordinanza, una relative alle mense aziendali (ristoranti e mense sono chiuse ma possono erogare i servizi alle imprese in virtù di una serie di misure di sicurezza) e sull'attività sportiva. Si tratta di chiarimenti rispetto all'ordinanza di ieri».

Elezioni: «Trovo di buonsenso l’apertura del ministro Boccia sulla possibilità di svolgere le elezioni regionali già nel mese di luglio. Lo scenario va, giorno dopo giorno, sempre più consolidandosi a livello di diffusione del virus, che da noi è in calo da 24 giorni. Bisogna approfittare della prima finestra utile in sicurezza»

Code in ospedale: «Si sono verificate code in diversi ospedali per il nuovo protocollo di accesso, vale a dire controllo della temperatura e braccialetto per chi entra nella struttura»