«Io sono perché la stretta sulle uscite e sulla mobilità venga inasprita ancora di più. Il 25 marzo scade il decreto. Noi siamo intenzionati a chiedere al Governo ancora più restrizioni». Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, riferendosi alla moltitudine di persone che in questi giorni violano le indicazioni di sicurezza. «La mia libertà finisce in questo momento dove inizia la tua, quella del mio vicino di casa. Anch’io sono uno che ama correre e va in campagna. Non troverei nessuno, ma non ci vado più».

«La partita dei tamponi per noi è partita irrinunciabile. Mi spiace che ci sia qualcuno che dice che abbiamo sbagliato tutto. Ma noi sinceramente ce ne strafreghiamo. Potete scriverlo». Lo ha detto il governatore Luca Zaia, riferendosi al progetto del Veneto di avviare i "tamponi su strada". «Questi sono gli stessi che - ha aggiunto - ci dicevano che le mascherine non servivano, che non ci hanno detto subito che la ’razione K’ per affrontare questa emergenza era rappresentata da: respiratori, mascherine, ossigeno». «Capisco poi che si parli di Oms - ha concluso Zaia - ma io il ’signor’ Oms non l’ho mai visto qui in trincea».

- «A Vò abbiamo fatto i tamponi a tutti. Adesso Vò è il più posto più sano d’Italia», ha aggiunto Zaia. «È la prova provata che il sistema dei tamponi funziona. Qui c’erano i primi 2 casi, abbiamo fatto i tamponi a tutti, anche se i professoroni dicevano che era sbagliato: 3000 tamponi, abbiamo trovato 66 positivi, li abbiamo isolati 14 giorni, e alla fine c’erano ancora 6 positivi. Così abbiamo chiuso la partita».