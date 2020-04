Zaia, ordinanza con altri elementi

BUO

(ANSA) - VENEZIA, 2 APR - "In base al testo del Governo stiamo lavorando a un'ordinanza da ieri sera, sarà una proroga inserendo altri elementi dalla nostra esperienza". Lo ha annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia. "Il nostro modello dà indicazioni giuste - ha ricordato Zaia - che questa settimana sarebbe stata cruciale, abbiamo i primi numeri negativi ma è fondamentale non abbassare guardia. Ci stiamo preparando alla riapertura ma con criteri per evitare l'effetto Hong Kong, dove hanno riaperto con troppa velocità e 'leggerezza' e hanno dovuto riaprire la quarantena. Vorrei fare in modo - ha concluso - che i veneti facciano un 'giro' solo, sarebbe un trauma riaprire per poi richiudersi". (ANSA).