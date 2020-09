Zaia, ora Veneto autorevole,senza noi non si fa nulla

GM

(ANSA) - TREVISO, 22 SET - "Sono convinto che la vera sfida oggi sia tenere in prima fila il Veneto, Dalla sanità alle Olimpiadi, oggi i riflettori nazionali sono su di noi. Significa autorevolezza, e senza quella non si ha potere contrattuale". Lo ha detto Luca Zaia, riconfermato governatore del Veneto. "Io ricordo ancora - ha aggiunto - i mie primi tavoli a Roma, nel 2010; non si preoccupavano neanche di sapere se eravamo presenti. Oggi non si fa una riunione se non c'è il Veneto". (ANSA).