Zaia nella consueta diretta quotidiana.

BOLLETTINO REGIONALE. «Ricoverati 959, 33 in meno rispetto a ieri, vedete che si stanno svuotando gli ospedali, alcuni sono covid free. Le terapie intensive sono 87 (-3) i dimessi sono 2.926 e siamo a + 44. Calano intensive, calano i ricoverati e aumentano le dimissioni. I morti sono 1235 in totale 1589, +12, ieri era +17. I nati sono 95. Capiremo esattamente la situazione a una decina di giorni, mercoledì prossimo sapremo quale sarà l'effetto delle riaperture »

CORSA E MASCHERINE «Mascherina non è obbligatoria per chi corre, ma è altrettanto vero che chi va a correre non può farlo in passeggi affollati di anziani e bambini, non lo avevamo specificato perché ci sembrava un atteggiamento di buon senso. Lo specificheremo»

APERTURE. «Credo sia ora di riaprire, i numeri ce lo permettono. I positivi sul gran numero di tamponi che facciamo, esce una percentuale bassissima di contagio. Credo che il Governo dovrebbe riaprire tutto, negozi e anche spiagge. Aspettare il primo giugno è un'era per noi, una data inopportuna. Il quadro epidemiologico è radicalmente cambiato. Da parte delle Regioni chiediamo l'autonomia di poter procedere. Noi siamo pronti ma non abbiamo base giuridica per aprire»

MASCHERINE A 50 CENTESIMI. «Credo che attualmente bisognerebbe sostenere chi ha prodotto le mascherine a un costo tale per cui non è possibile ora rivenderle a 50 centesimi. Esaurire le scorte e poi affrontare il discorso della produzione pensando anche che una volta che riapriranno le frontiere sarà impossibile per le imprese italiane competere con i prezzi cinesi»