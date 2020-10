Zaia: «Meteo, siamo in allerta rossa»

«Siamo in allerta rossa per il maltempo»: lo ha detto nel corso della conferenza stampa odierna il Presidente del Veneto Luca Zaia.

«Speriamo non piova come prevedono» aggiunge. Zaia parla poi della situazione a Venezia. «Ho sentito il commissario del Mose Elisabetta Spitz - annuncia - e so che forse si attiveranno le paratoie».

Anche in provincia di Verona sono previsti temporali nel pomeriggio di oggi e nella mattinata di domani, con l'allerta diramata ieri dalla protezione civile regionale.