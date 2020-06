Zaia in diretta

GLI EROI DI VO'. «Oggi ho ospiti eccezionali, sono i tre eroi di Vò, giovani medici che sono andati a sostituire i tre medici di base ammalati a Vò. Si tratta di Maria Teresa Gallea, Paolo Simonato e Luca Sostini»

I DATI. «Sono 877052 i tamponi eseguiti e sono 833 le persone in isolamento (-63). Sono 7 in più i casi positivi per un totale di 19.245 mentre i ricoverati sono 225 (+1) e 12 stabili in intensiva. Nessun nuovo decesso e il totale è quindi di 2002 mentre i dimessi sono 3.541 (+1)»

CASE DI RIPOSO. «Domani confermiamo con la delibera del Comitato Tecnico Scientifico tutte le linee guida delle Rsa, case di riposo e altri centri. Ci saranno novità sul trasporto privato e forse qualcosa anche sul trasporto pubblico».

CENTENARIA. «Compie oggi 100 anni una delle pazienti che ancora lottano contro il Covid, negli ospedali del Veneto. Si tratta della signora Maddalena che mi ha scritto "Sono sicura, ce la farò" . Purtroppo è un compleanno con il Covid ma sta combattendo e noi le facciamo di cuore doppi auguri: per i 100 anni e per la guarigione».