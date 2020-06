Zaia: «Fiere e turismo fondamentali per la ripresa»

Luca Zaia in diretta

I DATI. «Sono 16.172 i tamponi finora eseguiti e 19.183 i casi registrati (+1). Sono 320 i ricoverati in area non critica (-3) di cui 81 ancora positivi mentre in terapia intensiva sono 16 di cui uno solo positivo. I morti sono 5 in più rispetto a ieri, in totale 1.954 di cui 1.401 in ospedale. I nati sono 76»

REGIONI. «Ringrazio il presidente Sergio Mattarella per le bellissime parole nei confronti delle regioni e e a sostegno dell'autonomia»

FIERE. «Domani ho incontro con il ministro Gualtieri per riprendere le fiere nel nostra regione. Abbiamo importanti poli fieristici, che hanno già perso molto, se saltano anche gli eventi dell'autunno, penso a Fieracavalli, sarebbe un danno troppo pesante per i bilanci. Martedì abbiamo una conferenza delle Regioni molto importante perché nel frattempo l'assessore Lanzarin chiuderà i tavoli nazionali con i colleghi per le ultime linee guida che mancano: spettacoli, sale gioco, discoteche, grandi eventi...»

MASCHERINE.«L'isolamento ha funzionato, i veneti hanno sofferto e stanno soffrendo anche le attività produttive, ma è servito per ridurre i contagi. La curva infatti è scesa benissimo e ora bisogna recuperare terreno dal punto di vista economico con l'apertura delle frontiere e il ritorno del turismo. Chi si è allarmato perché ho detto che le mascherine a lungo, mi spiace, ma io non sono un medico che dà una pacca sulla spalla, io dico facciamo approfondimenti e stiamo attenti»