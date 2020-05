Luca Zaia in diretta nella consueta conferenza stampa quotidiana. Si annunciano novità sia sul fronte dell'uso della mascherina che nell'ambito degli spettacoli.

I dati. «Sono solo 9 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, per un totale di 19.134 infettati dall’inizio dell’epidemia. Altri 8 i decessi che fanno salire il numero delle vittime (tra ospedali e case di riposo) a 1.906. Scende ancora il numero dei ricoverati: sono 31 (-3) quelli attualmente nelle terapie intensive, dei quali 24 già negativizzati, e 411 (-15) i pazienti nei normali reparti Covid, tra i quali 274 negativizzati.»

NUOVA ORDINANZA. «Questa nuova ordinanza fa chiarezza su alcuni punti e riprende le linee guida che sono state migliorate sul fronte di terme, centri estivi e altri temi. Ordinanza che scade il 15 giugno in contemporanea con il Dpcm»

Spostamenti. «Obbligo mascherina nei locali chiusi e all'esterno in tutti i luoghi dove non è possibile mantenere le distanze con non conviventi. In pratica dal 1° giugno non è più obbligatoria la mascherina se non nei luoghi chiusi o dove c'è assembramento, tipo al mercato o alle sagre»

Case di riposo: «Apriamo le case di riposo con delle linee guida sia per i visitatori che per la presa in carico di nuovi ospiti. Quelle che hanno gestione autonoma, diciamo: queste sono le linee minime di applicazione, poi se volete restringere, ne avete facoltà»

Terme: «Con questa ordinanza si sblocca una partita importantissima per il nostro territorio»

Spiagge: «Abbiamo deciso i 12 metri quadrati per ombrellone»

Centri estivi: «Abbiamo semplificato la procedura per l'apertura dei centri estivi»