Zaia in diretta nella consueta conferenza stampa. Ospite del presidente il dottor Paolo Rosi, coordinatore del 118 Veneto.

I DATI. «Sono 750.248 i tamponi eseguiti. Sono 19.187 i casi (+4) i ricoverati sono 319 (-1), terapie intensive 15 (-1). Totale dei morti 1.955 (+1) (1.401 in ospedale), dimessi 3.447, i nati sono 68»

SCUOLA. «Ci auguriamo che la ripresa delle scuole avvenga dopo le elezioni. E' pur vero che i ragazzi vanno messi in sicurezza ma noi crediamo che le linee guida debbano essere interpretate nella sostenibilità. Oggi c'è la protesta della scuola e la condivido perché in questi mesi ha vissuto grazie alla tenacia degli insegnanti, degli studenti e dei loro genitori. Se la soluzione è "andiamo un tanto al chilo per non rischiare", ovvero box, cabine di plexiglas allora dico no. La mia posizione è quella di tenere aperto il dialogo con il governo in maniera costruttiva per formulare nuove linee guida più sostenibili. Le modalità prospettate sembrano misure per un livello di contagio importante, ma se c'è un contagio consistente le scuole vanno chiuse. L'impressione è che siano andati con il bazooka dove bastava una cerbottana»

IMPUGNATIVA TREVISO. «Sono fiducioso che la questione della paventata impugnativa sul corso di laurea di Treviso si risolva. Abbiamo un buon dialogo con i ministri e spero si risolva il problema fatto da qualche burocrate. Siamo certi di avere ragione e se l'impegnativa andrà avanti noi useremo l'artiglieria pesante, in senso legale, per andare fino in fondo»

MALTEMPO. «La protezione civile ha eseguito, a causa del maltempo, diversi interventi: nello specifico 157 a Treviso e 164 a Verona. E le previsioni per i prossimi giorni sono inquietanti. Ho dichiarato lo stato di crisi e lo terrò aperto fino alla fine di questa triste ondata meteorologica. Aggiungeremo i comuni giorno per giorno. Abbiamo avuto tanti danni, quello che non è piovuto in tanti mesi di lockdown, li abbiamo avuti in questi giorni.

Intervento del dottor Paolo Rosi, direttore del 118 della Veneziana e coordinatore del 118 Veneto.

«Per spiegare cosa ha fatto il 118 veneto in questa emergenza coronavirus, va spiegato che il nostro 118, a differenza di altre regioni, è rimasto su base provinciale perché ha un forte legame con la struttura territoriale e non è per noi un call center. Per l'utente del 118 non sempre la misura più adatta è l'ospedalizzazione, tutte le chiamate sono risposte da un infermiere con grande esperienza in ospedale e nelle operazioni di primo soccorso e questo per noi è fondamentale. Bisogna dare a ogni singola persona quello che ha bisogno. E a supporto abbiamo anche il medico. Questa è la peculiarità che ci ha permesso di rispondere al meglio nell'epidemia. Abbiamo rafforzato il numero di operatori presenti e anche dei medici affiancati per capire meglio le problematiche ai fini delle diagnosi. Nel mese di marzo sono passate da 50 mila a 75mila e gli interventi in ambulanza sono invece ridotte da 50mila a 40mila, fondamentale quindi che per molti pazienti è stata trovata la soluzione migliore e alternativa all'ospedalizzazione. Tramite il 118 si è gestita e monitorata la disponibilità delle terapie intensive per dirigere dove era meglio il paziente. Le proiezioni iniziali erano spaventose, numeri che non saremmo riusciti a coprire, ma progressivamente siamo riusciti a rincorrere l'emergenza ma stando sempre un passo avanti al virus.»