Luca Zaia in diretta nella consueta conferenza stampa. Sua ospite la dottoressa De Silvestro, direttore del servizio di Immunoematologia e trasfusionale di Padova, artefice di tutto quello che riguarda la cura con il plasma nel Veneto.

I DATI. «Sono 19.194 i casi registrati in Veneto, due in più rispetto a ieri. Calano i ricoverati, - tre rispetto a ieri, in totale 382 e 29 in terapia intensiva dove però i positivi ora sono solo 6. I deceduti sono 1.918, zero nelle ultime 24 ore. Vi segnalo però che un paziente è morto questa mattina a Schiavonia e lo troverete nel conteggio di questa sera. Sono 15.768 i negativizzati (+34) e 1.468 gli attualmente positivi (-32)»

SPETTACOLI E CASINO'. «Abbiamo completato tutte le linee guida relative al mondo dello spettacolo, dai locali notturni ai teatri, ora attendiamo la convocazione del Governo per poterle rendere operative»

BAMBINI 0-3 ANNI. «È scandaloso che a distanza di 10 giorni con le linee guida approvate all’unanimità da tutte le Regioni, non ci data ancora una risposta per quanto riguarda le attività della fascia 0-3 anni. Noi siamo pronti, c'è un dibattito interno che di fatto tiene bloccate le nostre linee guida»

DISSERVIZI TRENITALIA: «Penso sia ragionevole pensare che non si possa continuare con i viaggi al 50 per cento, bisogna rivedere le regole del trasporto pubblico perché con questo sistema ci sarà il caos totale quando riapriranno le scuole. Trenitalia è in un momento di grave difficoltà. Penso che è il momento di rispettare la capacità di carico dell'omologazione del mezzo con l'obbligo di mascherina altrimenti in questo modo il sistema implode»

CENTENARIA GUARITA. «Maria Anna, centenaria di Vicenza è guarita dal coronavirus. Ce lo ha comunicato la famiglia e lo rendiamo noto per far capire che ci sono anche molti guariti di una certa età»

GRECIA. «Sono assolutamente dell'idea che ci debba essere la libera circolazione. Auspico che si risolva la partita della Grecia. Spero che un passo alla volta tolgano questa idiozia di regolamentazione».

Intervento dottoressa De Silvestro

«Il progetto è partito a Padova all'inizio di marzo. Noi seguivamo già quello che facevano i colleghi cinesi. Si tratta di un protocollo sperimentale che ha richiesto del tempo prima di poter partire, protocollo è stato approvato alla fine di marzo e la raccolta del plasma è iniziata ad inizio di aprile quando abbiamo anche cominciato ad arruolare pazienti. Da allora ad adesso abbiamo arruolato 23 pazienti che sono colti soprattutto in terapia intensiva, in ventilazione assistita. Soltanto in minima parte è stato trattato in terapia medica. Parliamo quindi di pazienti mediamente in condizioni più gravi di quelli trattati nella sperimentazione di Pavia. Poi è proseguito l'arruolamento dei donatori, la nota dolente è che non tutti i donatori hanno una quantità di anticorpi per effettuare una terapia efficace. Recuperiamo comunque perché l'intenzione è quella di utilizzare comunque in futuro questo plasma concentrando gli anticorpi.»

I donatori. «Il numero dei donatori arruolati sono in totale in Veneto sono 199 a questa mattina (su Padova, Verona e Vicenza e si sta attivando Treviso e Venezia). Abbiamo 481 unità terapeutiche e trasfuse già 101 unità per 23 pazienti trattati. Abbiamo quindi bisogno di un donatore e mezzo per un solo paziente»

I pazienti. «Togliendo quattro casi compassionevoli, uno è deceduto ed era in terapia intensiva da oltre 14 giorni e con altre patologie gravi che hanno impedito qualsiasi effetto della terapia del plasma. Gli altri sono andati bene, alcuni dimessi e altri in fase di riabilitazione. Nessuno dei nostri pazienti ha avuto una risposta entro 24-36 ore, come è stato riportato a Pavia dove sono stati trattati pazienti molto meno gravi, quindi meno gravi, ma anche tutti i nostri pazienti hanno avuto un miglioramento dalla terapia al plasma»