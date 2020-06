Luca Zaia in diretta per la consueta conferenza stampa

I DATI. «Sono 162.098 i tamponi eseguiti fino ad oggi, ieri 11.850. Sono 19.191 i casi in Veneto (+4) e 858 persone in isolamento (-162). I ricoverati sono 305 (-14) di cui 77 attualmente positivi. In terapia intensiva ci sono 15 persone e nessun malato covid. I morti sono 1.961 (+6)»

FIERE: «Verona ha perso il 60 per cento del fatturato annuale, circa 65 milioni di fatturato perso per un indotto di circa 700 milioni di euro di affari persi sul territorio. La preoccupazione è che se non ci sono le soluzioni per riaprire le fiere, c'è un problema di sostenibilità dei complessi fieristici come Verona, Milano e Bologna e credo anche Bari. Un dato nazionale ci dice che le fiere hanno un indotto perso di circa 7 miliardi di euro e circa 700 milioni di fatturato. Le fiere ci chiedono linee guida certe entro giugno per le riaperture autunnali e serve anche una iniezione di risorse nel sistema fieristico e il tema cassa deposito e prestiti è fondamentale e abbiamo quasi concluso un piano che presenteremo a breve a livello nazionale»

SPETTACOLI E SLOT. Interviene l'assessore Lanzarin: «Abbiamo stilato le linee guida per spettacoli, teatri, cinema, discoteche, casinò e slot. Tra poco si riunisce la conferenza delle Regioni che credo le licenzierà e nel pomeriggio saremo in grado di divulgarle»