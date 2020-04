Zaia in diretta per la consueta conferenza sulla situazione coronavirus.

"Secondo il nostro modello, i primi di maggio si dovrebbe andare - in teoria, salvo recrudescenze - verso la fase finale, ma non bisogna abbassare la guardia. "

"E' innegabile che siamo già nella Fase 2. La ripartenza sta già avvenendo. Dobbiamo salvaguardare la nostra salute e quella degli altri per questo sono da evitare scampagnate, passeggiate, picnic"

"Abbiamo preparato un programma di sanità pubblica di ripartenza e c’è anche una strategia di sanità e screening che attuiamo con i tamponi, che sono l’elemento fondamentale. A ruota c’è una attività di screening con i test rapidi e infine quella coi test sierologici, che abbiamo intrapreso una ventina di giorni fa, che ci fa parlare di patente di immunità per le persone"

"Ripeto, la distanza di casa è "nelle vicinanze". Non si intende chilometri, non si vanno a fare passeggiate, ma ci si può sgranchire le gambe. L'uscita deve essere individuale"

"I trapianti fatti nei primi tre mesi dell'anno sono aumentati rispetto a quello dell'anno scorso. Da 145 a 162 nonostante l'emergenza covid-19. 145 da cadavere e 19 da vivente"

"Riapertura scuole? Io insisto nel dire che non vanno riaperte"

"L'uovo che ci hanno regalato e che abbiamo messo all'asta se l'è aggiudicato il titolare della Star System srl di Mestre per 30mila euro, 3 mila euro al chilo"

"L'estate senza andare al mare? Non fasciamoci la testa prima di andare in ospedale. Il turismo veneto è in ginocchio, ma vedo ancora tanti operatori che non hanno ancora gettato la spugna. Ieri ho fatto una video conferenza e c'era il consigliere Calzavara che è anche un albergatore che ci ha detto che solo il 7 per cento dei turisti tedeschi, che sono molto fidelizzati, ha disdettato. Se ci sperano loro, perché non dobbiamo farlo noi?"

"Settore entertainment? Sono categorie che hanno fatto un sacco di investimenti, un mondo che dà lavoro a migliaia di persone e spero che a livello nazionale si pensi a questo mondo"

"Tasse. Sto tenendo la barra dritta, non vogliamo mettere tasse sui veneti, ma il buco c'è. Ovvero più che buco, c'è una mole di investimenti che è paurosa, quindi bisognerà affrontare anche questa cosa"

Intanto in Veneto non si ferma la progressione dei contagi, che anche stamani fa registrare 110 nuovi casi di positività, per un totale di 14.624. Sette vittime il bilancio dei decessi, cresciuti a quota 940 (tra ospedali e Rsa). Buoni segnali arrivano dalle situazioni di Venezia e Rovigo che, oltre al cluster di Vo', segnano zero nella casella dei nuovi contagi. I pazienti in terapia intensiva sono 219 (+1), quelli ricoverati in area non critica 1.402 (-12). I soggetti negativizzati 2.895.