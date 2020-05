Zaia in diretta fornisce i dati del bollettino regionale coronavirus.

I DATI. «Sono 902 i ricoverati (-32) oggi sotto ai mille. Terapie intensive 90, altro numero incoraggiante. I dimessi sono 2.782 (+39). I morti sono +16 e sono 1.568 in totale. I ricoverati e i contagi sono assolutamente due indicatori importanti. Sono 36 casi in più registrati stamani rispetto al pomeriggio di ieri, che portano il totale dei contagi a 18.479. Sono 6.789 i casi attualmente positivi, con 10.122 negativizzati e 6.175 soggetti in isolamento domiciliare (dato di ieri sera). I dimessi sono 2.782.»

MASCHERINE. «Ricordo che non è il caso di abbassare la guardia. Portare la mascherina può salvare la vita e ridurre drasticamente il contagio. Rispettare le regole adesso può essere lo spartiacque tra il restare aperti e richiudere tutto tra qualche settimana se i contagi e i malati subiranno una impennata»

CURA PLASMA. «Siamo partiti per primi con i test sierologici e riguardo alla cura sierologica qui si fanno già da tempo su 12 pazienti. Cure che hanno avuto esito incoraggiante tanto che nelle prossime ore lanceremo una raccolta di sangue, una grande banca di sangue di pazienti che si sono ammalati e sono guariti. Abbiamo bisogno come dell'ossigeno del sangue di chi ha superato la malattia ed è guarito.».

«Gli studi sierologici finora portati avanti vanno di pari passo con questa cura»

AUTOSCUOLE. «C'è un paradosso», spiega l'assessore Bottacin, «per i codici ateco del decreto ministeriale le autoscuole sono chiuse ma possono fare lezioni online, ma c'è una normativa nazionale precedenti che impedisce le lezioni online. E' una questione che si può risolvere solo con un decreto ministeriale»

APERTURE. «Vista la sanitaria attuale in Veneto, ritengo che si possano aprire, con un po' di distanziamento sociale sia le spiagge che i ristoranti e i bar. In questa fase la mascherina salva la vita e se non si utilizzerà in questa avremo molti più giovani entrare in ospedale.Fondamentale, comunque, dove si può riaprire subito. In Veneto abbiamo 600mila imprese e se non si apre subito veramente va a finire male»

TURISMO. «Io mi auguro di aprire prima di giugno. Se apriamo bar e ristoranti per esempio in un luogo come il Garda, cosa diciamo, che non si può fermarsi a dormire in hotel o in un appartamento? Non dobbiamo farci trovare impreparati»

SCUOLE E ASILI. L'assessore Lanzarin illustra il piano per i bambini 0-6.«Abbiamo stilato un piano tenendo conto di tutte le osservazioni che ci sono arrivate da tutti i soggetti coinvolti, dalla Fism ad Assonidi. Oggi lo presentiamo. Le indiscrezioni che avevamo parlavano del 1° giugno, è chiaro che ci auguriamo che, se ci saranno spiragli, si possa anticipare»

CASE DI RIPOSO E USCA. «Relativamente alle Usca, unità speciali attivate per il coronavirus, si sono costituite ad oggi in Veneto 48 Usca. Queste task force, escono, vanno a fare tamponi e cure a domicilio e nelle Rsa. Insieme ad altre Regioni abbiamo chiesto al governo di rendere stabili queste Usca e non solo legate all'emergenza perché sono risultate davvero efficaci»

«Ci sono case di riposo che sono già al terzo giro di tamponi: dato confortante rispetto al 27 aprile. Ospiti positivi 2.046 (-2,76, oggi siamo a una percentuale del 6,3 percento) operatori 1.025 (-79)»