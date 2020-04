Anche oggi il presidente della Regione Veneto commenta in diretta i dati del bollettino regionale.

"Sono 10 in meno le persone in intensiva nella nostra regione: 130 i posti occupati. Sale di 348 il numero dei nuovi casi e 1.244 i deceduti. "

"Dal 13 aprile al 24 aprile abbiamo 400 ricoverati e dimezzate le intensive (-115). Il trend c'è merito delle restrizioni e dei veneti che le hanno rispettate. Oggi una nuova ordinanza a sorpresa che raschia il barile dei possibili limiti"

Ecco i 9 punti dell'ordinanza valida dalle 15 di oggi

"Primo punto: consentito la vendita di cibo da asporto (dalle gelaterie alle pasticcerie, bar e ristoranti) nel proprio comune previa, dove possibile, la prenotazione e in massima sicurezza. Vietato consumare sul posto;

Secondo punto: revoca la misura restrittiva su libreria e negozi per bimbi di due giorni alla settimana. Oggi ci allineiamo al Dpcm;

Terzo punto: opere pubbliche, non si va più per codice Ateco ma per categorie;

Quarto punto: attività edilizie su patrimonio esistente sono consentite, manutenzione ordinaria e straordinaria, impiantistiche autorizzate;

Quinto punto: consentita la coltivazione di terreno privato a prescindere dal comune di appartenenza, in ambito regionale;

Sesto punto: è un punto da affinare e riguarda le fiorerie, ovvero la vendita di fiori, sementi e piante. Visto che lo consentiamo ai vivaisti non vedo perché non possano farlo i fioristi;

Sesto punto: consentito lavoro boschivo per manutenzione;

Ottavo punto: consentito accesso ai cimiteri con tutte le precauzioni dovute. Questa però è una moral suasion ai sindaci, la competenza in questo ambito è infatti loro;

Nono punto: consentite attività artigianali nelle darsene e imbarcazioni "

Parchi. "I parchi non li ho riaperti perché non è una mia competenza, se lo fosse probabilmente li avrei riaperti"

Supermercati. "Restano chiusi la domenica fino a maggio. Va fatta anche una riflessione sull'apertura domenicale per dare un po' di respiro alle famiglie. Se io avessi la competenza i supermercati li terrei sempre chiusi la domenica, non si muore se non si va a fare le spesa la domenica"

Tema seconde case: "Spero si affronti presto perché può essere una bella valvola di sfogo anche dal punto di vista sanitario"

Epidemia in fase calante. "La letteratura scientifica ci dice che il fenomeno dura tra i 60-70 giorni. Allora qual è il tema? Pur avendo avuto situazioni diverse in Italia, la fase acuta per noi e per le prime regioni che l'hanno avuta è conclusa. Il modello ci dice che noi per i primi di maggio andiamo verso zero, se non cambiano le condizioni"

Asili e scuole (parla l'assessore Lanzarin): "Ieri ci siamo incontrati per il reinserimento età 0-6 con tutti i soggetti coinvolti. Abbiamo espresso la possibilità di aprire. In primo luogo perché i piccoli devono tornare a stare con i propri simili, in secondo luogo i genitori che tornano a lavorare hanno bisogno di strutture affidabili cui portare i bambini, anche per evitare il fai-da-te. Attendiamo le osservazioni dei soggetti coinvolti e nel frattempo stiamo lavorando per lavorare a un protocollo per svolgere questa attività in sicurezza. So che anche a livello nazionale stanno facendo un gruppo di lavoro con cui ci confronteremo"