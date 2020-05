Luca Zaia nella consueta diretta.

I DATI. «Sono 19.086 (+17 nelle ultime 24 ore) i casi totali in Veneto, di questi sono 2.660 gli attualmente positivi, 181 in meno di ieri e 1.869 i deceduti (+4 rispetto a ieri). In isolamento ci sono 2.619 mentre i ricoverati sono 482, 40 in intensiva. Degli ultimi casi di positività quattro sono reinfezioni, sono casi rari e forse spiegabili con problemi di diagnostica»

EFFETTI DELLA MOVIDA.«Ci siamo dati dieci giorni per capire se questo mancato rispetto delle regole si traduce in nuovi contagi. Non lo dico con leggerezza, ma siamo davanti a dati che danno una situazione di tranquillità, abbiamo però il dovere di sensibilizzare la popolazione a comportamenti di responsabilità».

TERME E ASSEMBRAMENTI. «Nei prossimi giorni chiuderemo le partite sulle terme, poi si aprirà il fronte delle discoteche e dei grandi assembramenti»

Il presidente illustra il video per sollecitare un comportamento responsabile nei locali e nelle piazze per evitare assembramenti.

CONCERTI. «Siamo in una fase di convalescenza, sono convinto che passato tutto torneremo come prima, non moriremo con la mascherina. Il giro di boa si vedrà con la reinfezione in autunno, ma sul tema dei concerti e spettacoli, io credo che si risolverà la questione dopo il 15 giugno»

CASINO' E SALE GIOCO. «Su questo il comitato tecnico scientifico è stato inamovibile come per le discoteche e i grandi assembramenti. Sono decisioni che non sono strettamente legate a noi, è una situazione pesante dal punto di vista occupazionale, ma non spetta a noi la decisione»