Dopo l'approvazione da parte del Governo del nuovo Decreto e l'accoglimento delle richieste delle regioni sulle aperture previste da lunedì 18, è atteso la nuova ordinanza del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia che, come tutti i giorni, parla oggi in diretta.

I dati. «Sono stati 497.045 i tamponi realizzati fino ad ora in Veneto, 11,139 in più rispetto a ieri. Il numero di positivi è di 18.926, 37 in più rispetto a ieri. I casi in isolamento sono 4.196 e stanno scendendo drasticamente, -63 rispetto a ieri. I ricoverati sono 618, 26 in meno rispetto a ieri, dei quali 48 in terapia intensiva (-6). I morti sono 1.312 in ospedale (+13) e 1.781 in totale. I dimessi sono 3.161 (+19).»

Trend incoraggiante. «Il dato è incoraggiante. Dal 10 aprile ad oggi, ovvero in 36 giorni di aperture, abbiamo avuto tutti i giorni i contagi in calo. Il 4 maggio, data della quasi totale apertura, un milione e 200mila veneti che escono dalle restrizioni, abbiamo continuato a calare. Oggi abbiamo contagi pari al 3 per mille dei tamponi eseguiti. Con questi dati possiamo fare un passo un più»

Linee guida. «Ieri è stata una giornata campale. L'intesa di chiusura della riunione con il Governo è quella che le linee guida della Regione fanno base giuridica, sono state recepite e sono nel Dpcm. Ora aspettiamo il testo definitivo del decreto per pubblicare le nostre linee guida e l'ordinanza. Noi siamo pronti e lo siamo da un pezzo. E' passata la nostra linea che se è un metro, è un metro per tutti. Prima c'erano situazioni paradossali rispetto alle distanze: si autorizzano due operai a lavorare a un metro di distanza senza mascherina, ma in spiaggia devi stare a 5 metri? »

Il messaggio. «L'emergenza non è finita e ho bisogno che non passi l'idea che il contagio sia finito. Non c'è scritto da nessuna parte che dobbiamo aprire, se volessimo fare i "paraculi" meno carte firmiamo e meno rischiamo. Questo è un atto di fiducia perché i veneti sono persone per bene, ma i veneti devono capire che se il cittadino si comporta male e fa il fenomeno, la responsabilità ripassa all'ospedale. Per colpa di qualcuno si tornerà a chiudere tutto, non è una ipotesi campata in aria, sono molti i Paesi che hanno subito reinfezioni. Così difficile portare la mascherina? Qui ci giochiamo il futuro, abbiamo 50mila posti di lavoro persi, rischiamo grosso. Non è stato facile decidere di riaprire, ma così rischiamo di morire di inedia. Vogliamo chiedere fino in fondo il senso di responsabilità.»

Temi da affrontare «Sul tavolo del governo abbiamo portato anche la questione dei bambini e ragazzi 0-14. La questione alla fine è stata stralciata con l'impegno di affrontare l'argomento la settimana prossima. Oltre a questo sono rimasti fuori i temi dei grandi parchi divertimenti, sale gioco, discoteche, sagre e in generale grandi assembramenti»