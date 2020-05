Zaia in diretta.

I NUMERI. «In Veneto sono finora stati effettuati 371.354 tamponi, 10mila in più di ieri. Il numero dei positivi è di 18.244, 146 in più. Gli isolamenti sono 7.165, 17 in meno rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.070, 17 in meno rispetto a ieri, dei quali 108 in terapia intensiva (-2). I dimessi sono 2.660, più 29 e i morti in ospedale sono 1.170 (+13), 1.502 in totale. Do un dato di paragone: il 13 aprile avevamo in terapia intensiva 245 persone, oggi sono 108, più che dimezzate, questo è il dato che ci fa ben sperare»

DONAZIONI. «Le donazioni (37mila versamenti) sono 57 milioni di euro».

PROROGA. «Ci prepariamo al 4 maggio con un’apertura che riguarderà 1,2 milioni di veneti. Faremo una proroga della nostra ordinanza con alcuni aggiustamenti. Sarà una ordinanza di proroga, ma anche di Faq per dare risposte ai tanti dubbi».

BAMBINI. «Siamo molto preoccupati per la questione dei bambini a partire da lunedì. Noi una rete lo mettiamo in piedi, ma non posso firmare un'ordinanza se la comunità scientifica non mi certifica che non metto a rischio la salute dei bambini».

TAMPONI: «Siamo al secondo giro d test nelle case di riposo e le facciamo a circolo continuo agli operatori sanitari. Possiamo essere criticati in molti modi, ma gli indicatori per capire se la sanità veneta funziona sono i ricoverati, il numero sta diminuendo progressivamente quindi vuol dire che quello fatto finora sta funzionando».

PROTESTA. «Appoggio le varie proteste dei commercianti. Lo fanno in modo legittimo e pacifico e vanno in piazza per chiedere di lavorare, mi pare che più lodevole di così...In questo Paese abbiamo tollerato proteste di piazza di gente che ha spaccato tutto, questi hanno lasciato le piazze più pulite di prima».

APERTURE. «Penso si possa affrontare tutti assieme il tema delle aperture, se tutto va bene, il 1 giugno è un po' troppo in là. Il 4 maggio è un grossissimo banco di prova: una grande responsabilità, se la gente si ammala bisogna richiudere tutto»