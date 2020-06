Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in diretta dalla Protezione civile di Marghera, aggiorna sul coronavirus in Veneto.

ARENA DI VERONA. Un contro è il Dpcm, un altro è la capienza dell'Arena, dove mille spettatori è un'assurdità: vogliamo arrivare a un posto sì e uno no, quindi più dei tremila posti richiesti, ma la metà della capienza. Eserciteremo la nostra autonomia. Sarà un'impresa, ma dobbiamo riuscire, il problema c'è anche alla Mostra del cinema di Venezia.

APERTURE. Possiamo fare delle deroghe, rispetto al Dpcm, per esempio per le sagre, che significa anche spettacoli viaggianti.

I DATI. Finora fatti 793.920 tamponi, 11mila al giorno contro i circa 7mila di marzo. Ad oggi i casi totali sono 19.199 (zero rieptto a ieri), in isolamento 823 (-50) , i ricoverati 287 (-12), in terapia intensiva 13 (-1, nessuno positivo), i morti 1967 (+3).

TURISMO. L'assessore Federico Caner: Stiamo preparando una campagna di promozione della Land of Venice, la terra di Venezia. Piano innovativo, con uso dei social e degli influencer. Campagna da 2 milioni e 300mila euro, cifra mai vista prima, e con modalità assolutamente nuove. Promuoviamo la bellezza dei siti Unesco, per esempio. Ci sarà un marchio con una V grande, che identifica la regione. E un marchio di regione sicura dal punto di vista sanitario. Ci sarà anche la possibilità di prenotare direttamente le camere.

Il marketing avrà canali tradizionali, canali social e, la novità, gli influencer. Quelli da milioni di follower li inviteremo a una esperienza qui sul territorio. Poi ci sono gli influencer di media portata, di solito più specializzati, ad esempio sul food. Li scegliamo in base ai target che vogliamo raggiungere. Oltre agli influencer, penso anche ai personaggi famosi, agli attori, cui far vivere un'esperienza che poi possono raccontare.