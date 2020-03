«Abbiamo i primi 30 dimessi, e questo dato ci fa capire che tutte attività vanno nella direzione di un buon risultato nelle cure. Abbiamo già pazienti in fase di "svezzamento" che stanno per essere estubati e mandati in reparto». Lo ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia, facendo il punto dell’emergenza Coronavirus in regione, a Marghera.

Per quanto riguarda i 20 decessi, Zaia ha rimarcato che «nella tragedia umana di ogni storia ne dobbiamo parlare con estrema delicatezza, ma siamo sostanzialmente nella quasi totalità davanti a casi clinici con patologie pregresse, cronici e "pesanti". Non la presento come giustificazione ma rispetto alle linee guida dell’Oms è giusto illustrare i decessi in maniera opportuna, e ricordo che dovranno essere certificati dalla filiera dell’Iss e inviati all’Oms». Riguardo infine al numero complessivo di morti in Italia, Zaia ha notato che «uno dei grandi temi è quello della classificazione, e una validazione ci dovrà essere a livello internazionale».

TERAPIE INTENSIVE. «In Veneto abbiamo ancora una tenuta assolutamente ragionevole per la terapia intensiva. Abbiamo 744 persone positive - ha ricordato - i degenti sono 237 e 51 sono in terapia intensiva. A oggi, il servizio sanitario regionale ha effettuato 16.041 tamponi. Intanto, abbiamo la prova provata che la sanità funziona, e che lo stiamo facendo con la sanità pubblica. Non abbiamo mai ceduto ai privati la gestione della sanità, non abbiamo mai dato interi settori al privato, se avremo necessità, in una situazione di crisi estrema - ha concluso - vedremo di attivare un servizio con loro».

LE REGOLE. «I Veneti devono rispettare regole. Io vivo in provincia di Treviso e ieri sera tutto era chiuso alle 18. Non siamo rompiballe, ma funziona così: se la legge è chiara la rispettiamo, se non è chiara vogliamo sapere bene come applicarla», ha sottolineato. «Il Dpcm era incomprensibile - ha aggiunto Zaia - ieri sera il Governo ha fatto una direttiva e ora si capisce. Bisogna rispettare le regole per non prendere il virus, lo dobbiamo per senso di solidarietà verso i cittadini che non possono permetterselo: anziani, i nostri genitori, i malati cronici, gli immunodepressi, tra cui anche bimbi che conosciamo, che non possono permettersi il "lusso" di ammalarsi di Coronavirus. È una chiamata di popolo al rispetto delle regole», ha concluso.